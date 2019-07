België is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld tot een dwangsom van 5.000 euro per dag. Reden is dat het Brussels Gewest te laat is met het omzetten van een Europese richtlijn. Europa wil met die richtlijn de uitrol van snel internet stimuleren. Het Brussels Gewest kreeg 2 jaar om de richtlijn in wetten om te zetten, maar is nu, 5 jaar later, nog altijd niet klaar.