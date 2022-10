Groene waterstof moet fossiele brandstoffen vervangen in grote delen van de industrie en het goederentransport. En de Belgische havens vormen daarvoor een belangrijke draaischijf binnen Europa. Dat is in een notendop de vernieuwde waterstofstrategie, die de federale regering heeft voorgesteld in de Antwerpse haven. We moeten nu inzetten op waterstof, zegt premier De Croo, om de industrie blijvend aan ons land te binden.