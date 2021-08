Het jonge Limburgse biotechbedrijf My Health heeft een product op de markt gebracht dat onverklaarbare maagklachten moet verminderen, "MyGastric". Het werkt op basis van probiotica, dat zijn goedaardige bacteriën. Een studie van het UZ Leuven naar de effecten van MyGastric is net verschenen in het toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet. En dat moet meteen ook de exportmarkt openen voor de start-up.