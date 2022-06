Het Belgische cryptomuntplatform Bit4You trekt naar de beurs. Maar niet op de klassieke manier, door zelf een notering aan te vragen. De holding boven Bit4You neemt daarentegen de investeringsmaatschappij Beluga over. Die heeft al een beursnotering. De operatie doet denken aan SPACs, lege beursschelpen die in de V.S. de laatste jaren een erg populaire manier zijn geworden, om snel naar de beurs te gaan.