De landbouw in India kan nog een pak efficiënter. Tegelijk willen veel kleine Indiase ondernemers wel investeren, maar krijgen ze geen lening vast. Die twee doelstellingen worden nu verenigd in het India Progress Fund, een impactfonds van 50 miljoen euro. Daarmee hopen enkele Belgische investeerders ook sociale impact te hebben in India. Onder hen de familie Colruyt.