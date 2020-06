Internetreuzen als Google, Facebook en Amazon moeten ook in ons land belastingen betalen. De kamercommissie Financiën buigt zich dezer dagen over een wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken. Steeds meer politici in ons land vinden het onhoudbaar dat de techgiganten hier amper belastingen betalen terwijl ze wel aan de Belgische gebruikers verdienen. Aan die oneerlijke concurrentie moet een einde komen.