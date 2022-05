Sinds haar oprichting in 2014 heeft de visboerderij Aqua4C in het Oost-Vlaamse Kruishoutem zich ontwikkeld tot één van de grootste, duurzame viskwekerijen ter wereld. De helft van hun omegabaarzen worden verkocht via Carrefour. Steeds meer consumenten verwachten van hun supermarkt ook een lokaal en duurzaam assortiment. Zo zag Delhaize in coronajaar 2020 de vraag naar producten uit de korte keten met 15 procent toenemen. Ook Carrefour zet erop in, met het Act-For-Food-label, dat het ook toekent aan de Belgische omegabaarzen.