In moussaka en ratatouille is aubergine een onmisbaar ingrediënt. Een groente die we associëren met het zuiden van Europa. Maar er zijn ook telers bij ons. De meesten, een zestal, in het Antwerpse. Eén ervan is Heulens uit Boechout. Het bedrijf pionierde hier meer dan een kwarteeuw geleden met de aubergine.