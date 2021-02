Terwijl de luchtvaart in de lappenmand ligt, floreert de ruimtevaart. Bij de Amerikaanse NASA vieren ze de landing van robotjeep Perseverance op Mars. Minder zichtbaar, maar ook best indrukwekkend is de enorme groei van de satellietindustrie. Onze collega's van magazine Trends leggen deze week een markt van bijna 1.000 miljard dollar bloot, waarin Belgische bedrijven meedraaien aan de wereldtop. Wij trokken naar ST-Engineering, het vroegere Newtec.