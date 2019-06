Na het bouwverlof zal in ons land weer een onafhankelijke cementfabriek draaien, in Evergem, vlakbij het Kluizendok: Cemminerals, het geesteskind van Deceuninck-topman Francis Van Eeckhout. De nieuwe fabriek zet in op ecologie en beschikbaarheid. Op elk uur van elke dag zullen klanten, zoals chappers en producenten van stortklaar beton, er cement kunnen krijgen en zo de spits vermijden.