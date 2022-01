PwC heeft bijna 4.500 CEO's uit 89 landen bevraagd over hun verwachtingen voor 2022. Ook 46 Belgische bedrijfsleiders namen aan het onderzoek deel. Zij tonen zich voorzichtig optimistisch over de economie in het komende jaar. Toch maken ze zich ook zorgen over cyberveiligheid, gezondheidsrisico's door corona én de klimaatverandering.