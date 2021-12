Onze bedrijven gaan volgend jaar aan concurrentiekracht verliezen. Zo waarschuwt de Nationale Bank. Dat is het gevolg van de piekende inflatie, die bij ons automatisch leidt tot loonstijgingen. Toch gelooft gouverneur Wunsch dat het maar om een tijdelijk fenomeen gaat. De inflatie gaat uiteindelijk terugvallen en de lonen in de buurlanden gaan de onze bijbenen. Goed nieuws is ook dat onze economie vanaf de lente opnieuw zou opveren. Na de inzinking die we nu doormaken.