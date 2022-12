De Belg mist zijn geldautomaat vlakbij de deur. Meer dan 1 op de 4 Belgen klaagt dat hij nog moeilijk aan bankbiljetten raakt, door de snelle afbouw van het aantal geldautomaten in ons land. Uniek in de eurozone, waar gemiddeld minder dan 1 op de 10 daarover klaagt. Dat blijkt uit het driejaarlijkse onderzoek van de ECB naar het betaalgedrag in de eurozone. Waar we dan wél goed scoren is met het aantal digitale betalingen. Al kan niet iedereen die snelle evolutie bijbenen. En daar speelt nieuwkomer Nickel handig op in.