Dubai is uitgegroeid tot het financiële centrum van het Midden-Oosten. Maar doordat de autoriteiten er regelmatig een oog dichtknijpen, is het ook een toevluchtsoord voor criminelen. Ze kunnen er bijvoorbeeld drugsgeld makkelijk witwassen via vastgoedinvesteringen. Dubai Uncovered, een internationaal onderzoeksdossier waar Knack aan meewerkte, onthult de riante eigendommen van Belgische criminelen en verdachten.