De Belgische economie is in het derde kwartaal liefst 10,7% gegroeid. Een spectaculair cijfer, maar eigenlijk niet meer dan een heropleving na het desastreuze tweede kwartaal. Toen trok de coronacrisis ons economisch de dieperik in. Die schade is nog niet hersteld. En nu krijgen we de tweede coronagolf over ons heen.