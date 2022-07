De Belgische economie is in het tweede kwartaal toch nog gegroeid: met 0,2 procent. Dat blijkt uit de flashraming van de Nationale Bank. In het eerste kwartaal was er nog een groei van 0,5 procent. Maar aan de negatieve impact van de Oekraïne-crisis valt uiteindelijk niet te ontkomen. Te meer omdat de inflatie blijft hangen op een torenhoge 9,6 procent. En dat sijpelt ook steeds meer door in de voedingsprijzen.