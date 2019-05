Normaal staan of hangen ze in de bureaus, gangen en vergaderzalen van de Nationale Bank. Maar nu kan ook het publiek ze zien, voor het eerst, de kunstwerken van de Nationale Bank of toch een deeltje ervan. Ze zijn in Brussel te zien samen met werken uit de kunstcollectie van de Duitse Bundesbank. Vandaar de titel 'Building a Dialogue'.