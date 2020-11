België en Duitsland kunnen voortaan rechtstreeks elektriciteit transporteren naar mekaar, via een ondergrondse stroomkabel van 90 kilometer lang. Die is vandaag officieel in gebruik genomen. In totaal kan er 1 gigawatt door de kabel stromen. Te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van 1 miljoen Belgen. Het project heeft een half miljard euro gekost.