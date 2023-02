De vier belangrijkste Belgische taxshelterbedrijven hebben vorig jaar samen zowat 133 miljoen euro opgehaald om te investeren in onder meer film- en podiumkunsten. Via het systeem van de taxshelter kunnen bedrijven die investeren in de cultuursector een belastingvrijstelling krijgen. Maar de creatieve sector zet zich schrap: het bedrag dat bedrijven fiscaal aantrekkelijk kunnen investeren, is op 1 januari gehalveerd, na een verhoging tijdens de coronacrisis.