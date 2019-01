Belgische groei zwakste in 4 jaar

De Belgische economie is vorig jaar met 1,4 procent gegroeid. Dat is het laagste groeicijfer in vier jaar. En het ziet ernaar uit dat onze groei dit jaar nog wat verder zal afkalven. Want de terugval is in Duitsland nog sterker, en dat zal wegen op onze export. Bovendien zit de consumptie van de Belgische gezinnen aan z'n plafond, zeggen economen.