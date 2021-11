De inflatie is in november opgelopen tot 5,6 procent. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil in ons land nog zo sterk steeg. De oorzaak van de toegenomen levensduurte zijn de stijgende energieprijzen. Werkgevers maken zich zorgen: de loonkosten in ons land zullen stijgen door de automatische indexering, en veel meer dan lang gedacht. Dus dreigen onze bedrijven in te boeten aan concurrentiekracht.