Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol en het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen slaan de handen in elkaar in de strijd tegen kanker. Ze gaan de productie opschalen van lutetium-177. Een radio-isotoop dat veelbelovend is voor de behandeling van prostaatkanker. Om de productie op te drijven, komt er een nieuwe productiefaciliteit in Mol. Een investering van vijftien miljoen euro.