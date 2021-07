In Tokio zijn de Olympische Spelen van start gegaan. Ons land triomfeert nu al in de jumping. Tenminste als het over de paarden gaat. Maar liefst 26 van de 90 de springpaarden in Tokio zijn in België gefokt. De Spelen zijn een gedroomd uitstalraam voor een sector met nog veel groeipotentieel.