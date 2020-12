BruMed, een producent van chirurgische mondmaskers uit Kontich, voelt zich in de steek gelaten door de overheid. Het bedrijf had gehoopt dat die net als in verschillende andere Europese landen over de brug zou komen met subsidies of bij haar aankopen lokale productie zou belonen. Maar da's niet gebeurd, klaagt BruMed. Het bedrijf is zwaar verlieslatend en overweegt nu z'n Belgische productie terug te schroeven.