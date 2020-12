De Belgische varkenshouders zien licht aan het eind van een lange tunnel. Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid is ons land vrij van de Afrikaanse varkenspest. Die ziekte dook in september 2018 op bij everzwijnen in de provincie Luxemburg en sloeg nooit over naar gekweekte varkens. Toch leverde de varkenspest een exportban op, die de prijzen voor Belgische varkensvlees deed kelderen. Steeds meer varkenshouders zijn daardoor in financiële nood gekomen, vooral de laatste maanden.