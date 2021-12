De woningmarkt is het voorbije kwartaal weer wat tot rust gekomen na de grote rush van de maanden voordien. Per saldo is het voorbije jaar toch nog 14 procent meer vastgoed verkocht dan het jaar voordien, waarbij ook de prijzen buitengewoon snel gestegen zijn. We zetten de opmerkelijkste cijfers uit de jongste Notarisbarometer even op een rijtje.