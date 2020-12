Assuralia, de koepel van verzekeraars haalt uit naar de nieuwe effectentaks van minister Van Peteghem. Want die gaat ook kleine beleggers raken, niet alleen de rijken. Dat komt omdat beleggingen in een levensverzekering tak23 onder de taks vallen, als een soort neveneffect. Behalve als het om een Luxemburgs product gaat, want buitenlandse verzekeringsinstellingen ontsnappen aan de taks.