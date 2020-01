Een Belgische website is veroordeeld tot 15.000 euro boete voor het gebruik van cookies. De site had z'n bezoekers daarover onvoldoende ingelicht, zo schrijft De Standaard. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is daarvoor erg streng. Ze wil een voorbeeld stellen, want bijna alle sites zijn niet in orde met de cookierichtlijnen.