Vandaag precies zes jaar geleden stortte in Bangladesh de textielfabriek Rana Plaza in. Meer dan 1.000 arbeiders verloren het leven, zo'n 2.500 raakten gewond. Sindsdien is er wel iéts veranderd in de textielsector, maar nog lang niet voldoende. Heel wat organisaties achter de Schone Kleren campagne hielden vanmiddag een actie in Brussel om een verbod op mistoestanden in de productieketen te eisen.