Belgische wijnen voor het eerst centraal op Megavino

In het afgelopen decennium is de oppervlakte aan wijngaarden in ons land vervijfvoudigd. En Belgische wijnbouwers zijn almaar professioneler gaan werken. Daardoor vinden Belgische wijnen tegenwoordiger zelfs een weg naar het buitenland. En precies daarom staan ze nu voor het eerst centraal op de jaarlijkse wijnbeurs Megavino.