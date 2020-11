België moet een boete van 2 miljoen euro betalen én een dwangsom van 7.500 euro per dag, voor de manier waarop ons land huurinkomsten belast. Binnenlandse huurinkomsten genieten van een voordelige forfaitaire belasting, terwijl voor een woning of flat in het buitenland de werkelijk ontvangen huur meetelt. Ons land weet al jaren dat het deze discriminatie moet aanpakken, maar de politici durfden er nooit iets aan te doen.