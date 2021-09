Belgische brouwers die met gerst van Belgische bodem hun bier brouwen. Het klinkt de logica zelve, maar dat is het niet. Slechts een klein percentage van de gerst die in ons land gemout wordt, komt van Belgische akkers. Met het project Pure Local wil mouterij Belgomalt daar verandering in brengen. Brouwerij Huyghe, de producent van Delirium Tremens, stapt alvast mee in het verhaal.