Amerikaanse president Joe Biden keert na zijn bezoek aan het Midden-Oosten met quasi lege handen terug: veel toezeggingen over een hogere olieproductie heeft Saoedi-Arabië niet gedaan. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie klom vandaag weer richting de 100 dollar. Tegelijk kampen de VS, zeker sinds de coronacrisis, met een tekort aan capaciteit in de olieraffenaderijen.