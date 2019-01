Bestelwagens drijven cijfers autoconstructeurs op

Op de Heizel is vanochtend het 97ste Autosalon voorgesteld aan de pers. Vanmiddag was er een avant-première-opening en morgen zwaaien de deuren open voor het publiek. Het is een oneven jaar en dat betekent een zogenaamde "klein" salon, dat onder meer focust op bedrijfsvoertuigen. Een segment in volle bloei.