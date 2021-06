Het leven opnieuw uitvinden in de Noordwijk van Brussel, dat is de ambitie van het project Zin onder leiding van de firma Befimmo. Momenteel is er veel leegstand in het verouderd kantorenpark. De herontwikkeling van toren 1 en 2 van het WTC-complex moet een nieuwe kijk op wonen en werken in de stad bieden vanuit het concept van duurzaam en circulair bouwen.