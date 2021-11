Omikron, de coronavariant die in Zuid-Afrika is ontdekt, veroorzaakte eind vorige week een schokgolf op de beurzen. Die storm lijkt vandaag grotendeels te gaan liggen. Toch moeten sectoren als de reissector opnieuw klappen incasseren. Want een aantal landen, waaronder Japan, Israël en Marokko, gooien de grenzen gedeeltelijk dicht. Ook de Aziatische beurzen hangen vandaag nog in de touwen.