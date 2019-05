Wie gisteren aandelen kocht van Beyond Meat kon z'n inleg in 1 dag tijd meer dan verdubbelen! De beursgang van de Amerikaanse producent van vleesvervangers is een monstersucces. Zo'n koerssprong na een debuut is al meer dan 10 jaar niet meer gezien. Beleggers waarderen het bedrijf op 4 miljard dollar. Toch is dat niet noodzakelijk overdreven, want vleesvervangers hebben de tijdsgeest mee.