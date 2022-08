Ook de Belgische gamesector kan niet ontbreken in Keulen. 22 producenten uit ons land hebben een gezamenlijke stand in de B2B-zone van de grootste spelletjesbeurs ter wereld. Ze proberen er in de kijker te lopen van investeerders en uitgevers. De Belgische gamesector heeft sinds de pandemie de wind de zeilen, en hopelijk volgend jaar nog meer als de tax shelter wordt uitgebreid naar videogames.