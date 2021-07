President Biden wil de concurrentie in de Amerikaanse economie weer aanwakkeren. Gigabedrijven steeds meer macht geven is een nefast experiment gebleken, vindt hij. Daarom ondertekende hij een presidentieel besluit met meer dan 70 initiatieven om de concurrentie te verhogen. "Kapitalisme zonder concurrentie is geen kapitalisme. Het is uitbuiting", aldus een scherpe Biden.