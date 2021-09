Bijna 5 maanden ver in de vaccinatiecampagne, zijn nog steeds zo'n 80 miljoen Amerikanen geen coronaprik gaan halen. Het coronavirus verspreidt zich daardoor nog altijd erg sterk, met gemiddeld 140.000 besmettingen per dag in de voorbije week. President Joe Biden kondigt daarom drastische maatregelen af. Hij voert een vaccinatieplicht in, in de zorgsector en de federale overheidsdiensten. En personeel in middelgrote en grote bedrijven krijgt de keuze: vaccinatie, of een wekelijkse coronatest.