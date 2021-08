De Amerikaanse president Joe Biden wil dat tegen 2030 de helft van de verkochte wagens in de VS emissievrij is - dus elektrisch, hybride of op waterstof. Een ambitieuze vergroening omwille van het klimaat natuurlijk, maar ook om 'China weg te concurreren' uit de automarkt, zegt Biden. De VS lopen momenteel achter op Europa en China, in de race om elektrische wagens en batterijen te produceren.