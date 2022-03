Amerikaans president Joe Biden belooft dat de bestrijding van de inflatie vanaf nu zijn topprioriteit is. Hij deed dat in zijn eerste State of The Union, de jaarlijkse toespraak voor het congres over de staat van het land. Biden had het natuurlijk over het conflict in Oekraïne, maar de eerste en grootste bekommernis van de Amerikaanse burgers is momenteel het verlies van hun koopkracht. De inflatie staat er met 7,48 procent op het hoogste peil sinds de vroege jaren tachtig. Maar Biden lijkt eerder de gevolgen van de stijgende prijzen aan te pakken en niet de inflatie zelf.