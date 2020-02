Bierreus AB InBev heeft beleggers teleurgesteld. 2019 was geen goed jaar. De brouwer verkocht wel 4% meer bier en andere dranken, maar de winstgroei hinkt achterop. En dit jaar zal ongeveer hetzelfde zijn. Want het coronavirus hakt stevig in op de bierconsumptie, terwijl de bierreus ondervindt dat hij niet langer ongestraft de prijzen kan verhogen.