Saint-Gobain, de groep achter onder meer Gyproc, wil z'n recyclage van gipsplaten fors opvoeren, dankzij de binnenvaart. De bouwmaterialenproducent start een proefproject, waarbij het afgedankte gipsplaten verzamelt in het West-Vlaamse Moen. Van daaruit gaat het via binnenschip naar z'n recyclagefabriek in het Antwerpse Kallo. Een stuk efficiënter en het spaart jaarlijks duizenden vrachtwagenritten uit.