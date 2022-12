Staalreus ArcelorMittal heeft vandaag een belangrijke stap gezet in zijn ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. In de vestiging in Gent heeft de staalproducent zijn zogenaamde Steelanol-installatie voorgesteld. Die gebruikt bacteriën om koolstofrijke afvalgassen uit de hoogovens om te zetten in bio-ethanol. Die dan op zijn beurt gebruikt kan worden voor allerlei producten in de farma-, chemie- en cosmeticasector.