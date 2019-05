Biocartis verrast beleggers met een kapitaalronde. In enkele uren heeft het Mechelse biotechbedrijf 150 miljoen euro opgehaald, voor het eerst via een converteerbare obligatie, een obligatie die kan omgezet worden in aandelen. Het zat nochtans niet krap bij kas. Maar met het verse kapitaal moet de buffer groot genoeg zijn tot Biocartis winstgevend is. Het wil met z'n automatische diagnosetoestel een paar versnellingen hoger schakelen.