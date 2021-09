Het Mechelse medtechbedrijf Biocartis lanceert één test voor zowel het coronavirus, RSV als de griep. Die moet ziekenhuizen helpen om patiënten meteen naar de juiste afdeling te sturen. De test komt eerstdaags in Europa op de markt. De aanvraag in de VS volgt later. Het nieuwe product komt op een goed moment. Biocartis staat naar eigen zeggen op het punt om winstgevend te worden, ondanks enkele recente tegenslagen zoals de brand.