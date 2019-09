Biocartis, de Mechelse diagnosticagroep, dondert bijna 30% lager op de Brusselse beurs. Oorzaak is de tegenvallende verkoop van z'n dagnosetoestellen in de VS. Het biotechbedrijf kan z'n groeibeloften niet waarmaken en verlaagt z'n verwachtingen voor de rest van het jaar. De overeenkomst met de Amerikaanse distributeur is opgezegd, Biocartis gaat nu zelf de baan op.