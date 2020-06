Investeren in biotech blijkt nog altijd hot. Zopas heeft Bioqube Ventures een nieuw biotechfonds gelanceerd. In een eerste ronde heeft het 60 miljoen opgehaald, wat naar Belgische normen behoorlijk veel is. Het fonds wil investeren in bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen, maar ook zelf zo'n bedrijven oprichten.