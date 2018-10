Bioscape biotechcampus ingehuldigd

In Gent is vanmiddag Bioscape officieel ingehuldigd. Een campus van liefst 16.000 vierkante meter voor groeiende biotechbedrijven. Het project is een investering van de familie Mariën, met Innogenetics ooit biotechpionier in ons land en nog steeds een van de belangrijkste Belgische biotech-investeerders.